Пролетарский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Уровень газификации Ростовской области достиг почти 88,6%, сообщил донской губернатор Василий Голубев 6 августа на церемонии пуска газа в Пролетарском районе. Вместе с главой региона хуторян поздравили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Donland.ru В дома хуторян пришёл газ

Голубым топливом обеспечены хутора Сухой и Наумовский. Подключиться к газу могут теперь более 600 домов.

«Сегодня уровень газификации Ростовской области составляет почти 88,6%, и это выше среднероссийских показателей. Но надо двигаться дальше, впереди задачи по выполнению поручения президента страны о поэтапном завершении газификации», — сказал Голубев.

Газификация в Ростовской области должна быть завершена к 2026 году.