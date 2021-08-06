Челябинск, 6 августа, 2021, 21:42 — ИА Регнум. В Челябинской области стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом в ходе рабочей встречи рассказал президенту России Владимиру Путину губернатор региона Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости», — заверил Текслер главу государства.

Он также отметил, что в регионе держат высокий уровень тестирования. А главной задачей является вакцинация населения от COVID-19. От этого заболевания уже привиты 716 тыс. граждан. Это 44,2% подлежащих вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 6 августа посетил Челябинскую область. Он облетел районы, пострадавшие от природных пожаров.