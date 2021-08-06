Канберра, 6 августа, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Люси Лоулесс и Рене О`Коннор воссоединятся во втором сезоне австралийского криминального сериала «Моя жизнь — убийство» (My Life is Murder). Об этом 6 августа сообщает портал Screen Rant.

Цитата из т/с «Зена – королева воинов». 1995. США, Новая Зеландия Зена

В сериале «Зена — королева воинов» Лоулесс исполнила роль Зены, а О`Коннор — роль её спутницы и подруги Габриэль. В продолжении шоу «Моя жизнь — убийство» персонажи актрис будут антагонистами: Лоулесс сыграет частного детектива Алексу Кроу, которая расследует череду странных убийств, а О'Коннор — жену убитого «гуру по самосовершенствованию», которая пытается водить детектива за нос.

Напомним, производством сериала «Зена — королева воинов» занимались компании Renaissance Pictures и Universal Pictures. Шоу выходило в эфир с 4 сентября 1995 года по 18 июня 2001-го, всего было выпущено 134 эпизода.