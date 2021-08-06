Вашингтон, 6 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Американский исполнитель Тай Сигалл, преимущественно выступающий в жанрах инди-рок, психоделик-рок, гараж-рок и фолк, представил свой 13-й студийный альбом под названием «Harmonizer». Об артист сообщил в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

На пластинке представлено 10 композиций. В записи материала музыканту поспособствовала группа Freedom Band. Новый релиз стал первым полноформатником Тая с 2019 года, когда вышел альбом «First Taste».

Тай Сигалл начал свою музыкальную карьеру 13 лет назад и за это время успел выпустить пять сольных альбомов, а также приложить руку к творчеству таких групп, как Fuzz, The Perverts и Ty Segall Band.