Ростов-на-Дону, 6 августа, 2021, 21:34 — ИА Регнум. «Первая миля» экологического парка вдоль реки Темерник в Ростове-на-Дону должна быть сдана до конца 2021 года. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Экопарк появится вдоль реки Темерник

«Первая миля» начинается на территории Ростовского зоопарка и продолжается до парка имени Октября. При этом проект благоустройства общественного пространства оказался на грани провала из-за просчётов проектировщика. Были допущены ошибки в геодезии, не учтены перепады высот и мощность автополива зелёных насаждений.«Могу сказать точно, что если замечания не устранят, то работы не примем и оплачивать не будем. До конца года объект должны сдать! Так что в следующем году у ростовчан появится новое место для отдыха и прогулок», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что ранее депутат Законодательного собрания Ростовской области Ашот Хбликян («Единая Россия»), побывавший на объекте, подверг критике степень готовности «первой мили» реки Темерник. Он указал на то, что реализация проекта находится под угрозой срыва. Ещё в сентябре 2020 года готовность «первой мили» экопарка составляла 40%. Общая стоимость работ превышает 110 млн рублей.