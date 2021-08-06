Рим, 6 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум.

Коронавирусом в Италии в последние недели заражаются преимущественно граждане в возрасте от 10 до 29 лет, заявил в пятницу, 6 августа, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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Распространяемость вируса продолжает повышаться, хотя и не так быстро, как несколько недель назад, сообщил он также.

По данным на6 августа, в Италии умерли128 187человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на24(днем ранее — на27). Число подтвержденных носителей выросло на6599(днем ранее — на7230). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 383 787 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены104 685человек — на3639 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали32 792 330человек, что составляет54,45% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).