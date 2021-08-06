Село Первомайский, Башкирия, 6 августа, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Налог на добычу полезных ископаемых будет повышен для металлургических предприятий в России с 2022 года, заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками открывшегося в Башкирии предприятия «Цемикс».

Никита Григорьев, Балтийский завод Заливка металла для изготовления гребного винта

Следите за развитием событий в трансляции: «Поездка Путина в Челябинскую область и Башкирию — трансляция»

Отметив, что в России повысили вывозные пошлины на металлургическую промышленность, чтобы вырученные средства направить «в стройку, в том числе и в строительные материалы», Путин заявил:

«Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности».