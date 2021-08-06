Магнитогорск, Челябинская область, , 21:25 — REGNUM Решение арбитражного спортивного суда в отношении российских спортсменов в определённой мере оказалось политически мотивированным. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода по производства сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.

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«Музыка Чайковского им нравится больше чем Александрова? Пусть слушают музыку Чайковского», — заявил Путин.

«Решение арбитражного спортивного суда всё-таки в известной степени имеет политическую окраску. Когда мы говорим о допинге, то — всегда была такая мировая практика, — имелось в виду отношение конкретного спортсмена к этому. Вина всегда индивидуальна», — указал он.

По его словам, это не влияет на уровень выступления российских спортсменов, которые «наилучшим образом доказывают, что попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны».

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