Челябинск, 6 августа, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Челябинская область развивается. Об этом заявил её губернатор Алексей Текслер президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.

Предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Алексей Текслер

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«Коротко, в целом хочу сказать, что регион — Челябинская область — развивается», — заявил глава региона.

Текслер также поблагодарил Путина за внимание к региону. По его словам, оно заключается и в решении экологических проблем, и в развитии общественного транспорта, и в развитии городов и села, и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент РФ посетил Челябинскую область. Он провёл в Магнитогорске совещание по борьбе с паводками и природными пожарами.