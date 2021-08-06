Лондон, , 21:18 — REGNUM Чиновник министерства обороны Великобритании Ангус Лэпсли, оставивший сверхсекретные документы на автобусной остановке в графстве Кент, должен быть привлечён к ответственности, заявил журналистам британский генерал-майор в отставке Джулиан Томпсон, передаёт 6 августа ИА «Красная весна».

Возглавлявший бригаду коммандос в Фолклендской операции 1982 года генерал-майор Томпсон отметил, что вместе со своими коллегами из «Ветеранов за Британию» встревожен отказом министерства обороны начать судебное преследование Лэпсли, который потерял папку с секретными документами по кампаниям в Чёрном море и Афганистане.

Ранее сообщалось, что Лэпсли, служивший директором министерства обороны по вопросам международной безопасности и Юго-Восточной Европы с 2017 по 2019 год, после инцидента был лишён допуска к системе безопасности оборонного ведомства, тем не менее продолжал сохранять должность в министерстве иностранных дел Великобритании.

«Мы глубоко обеспокоены последствиями такой снисходительности в вопросах национальной безопасности, когда речь идёт о небрежности в обращении с секретной информацией», — заявил Томпсон.

Он также выразил мнение, что решение правительства не привлекать Лэпсли к ответственности «ставит под сомнение надёжность Великобритании» в сети обмена разведывательной информацией Five Eyes.

Генерал-майор задался вопросом о том, что ещё Лэпсли должен был сделать, чтобы поставить под угрозу национальную безопасность в достаточной степени для преследования его в соответствии с законом о государственной тайне, и указал на гораздо менее высокопоставленных должностных лиц, которые были привлечены к ответственности за менее серьезные проступки.

Он также выразил недоумение в связи с тем, что британское правительство «вообще рассматривало» возможность назначить Лэпсли на должность посла при НАТО, которую он должен был получить в момент, когда произошёл инцидент.