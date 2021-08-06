6 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили реакцию министра обороны России на заявления президента Украины по поводу Крыма.

Тимур Кондратьев, , 21:49 — REGNUM Решение министра обороны России Сергея Шойгу прокомментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским, одесским анекдотом, в котором приезжий спрашивает: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Зеленский, оставь Крым в покое! Он уже не ваш! Успокойся и отстань от полуострова!» — обращается Сергей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский занимается попыткой скрыть очевидный факт — Крым навсегда вернулся в состав России.

«Всегда найдутся несогласные. Но всё же подавляющее большинство крымчан выступило за присоединение Крыма к России. Это факт и никакой Зеленский не сможет доказать обратное», — отмечает Агата Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что реакция министра обороны России на заявления украинского президента говорит о крайней степени усталости российского руководства от льющегося из Киева бреда.

«Я бы на месте Зеленского уже напряглась, когда тебе отвечает министр вооружённых сил России, а не какой-нибудь дипломат. Совсем уже контакт с землёй потеряли», — указывает Нонна Ю.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Часть людей считает, что Зеленский находится в сложнейшем положении и ждёт, что кресло под ним в ближайшее время зашатается.

«Так зелебобик это в отчаянии выдал. Ведь он чует, что больше одного срока не просидит, а может даже и первый не досидит», — предполагает Marsel M.

Ряд пользователей указывает на то, что Крым никогда не был Украиной. Просто он временно оказался в руках украинской элиты.

«Крымчане никогда не считали Крым украинской территорией! Какое отношение к Крыму имеет Незалежная? Она, что, воевала за него? В 1954 году во времена Хрущёва Крым незаконно присоединили к УССР! Крым вернулся домой после незаконной аренды в Незалежной! Надо было возвращать Крым сразу после развала СССР!» — поделился своим мнением Владимир Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что Крым — исторически важнейшая территория России, за которую было пролито немало русской крови.

Иван Айвазовский. Русская эскадра на Севастопольском рейде. 1846

«Крым — многовековая крепость России, обласканная ещё Екатериной второй. И ошибка Хрущёва, который отдал Крым, пусть и временно, Украинской республике, была глупа и неправомерна, он якобы подарил полуостров. Большая заслуга Путина заключается в том, что малыми силами, бескровно, Крым вернулся. Если бы так же решались основные задачи в стране, Россия бы воспарила!» — считает Галина М.

Напомним, 6 августа министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским, одесским анекдотом, в котором приезжий спрашивает: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет».