Рим, 6 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Власти Италии пока не приняли никакого решения о том, будет ли обязательным предъявление «антикоронавирусных паспортов» для доступа граждан к их рабочим местам, заявил в пятницу, 6 августа, министр труда Андреа Орландо.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не смогут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

Решение будет приниматься «в атмосфере диалога», власти продолжат линию последних месяцев — поощрять вакцинацию, заботиться о здоровье граждан и не наносить лишних ударов экономике, отметил Орландо.

По данным на5 августа, в Италии умерли128 187человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на24(днем ранее — на27). Число подтвержденных носителей выросло на6599(днем ранее — на7230). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 383 787 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены104 685человек — на3639 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали32 792 330человек, что составляет54,45% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).