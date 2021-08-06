Тимур Кондратьев, 6 августа 2021, 21:49 — REGNUM Заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о том, что Соединённые Штаты сожалеют, что введённые властями России ограничения не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».
"А к американцам приезжают наблюдатели из ОБСЕ? Разве эта организация не должна контролировать выборы в таких больших странах?» — задаётся вопросом Ирина Я.
Многие пользователи пришли к выводу, что Америка собирается устроить против Российской Федерации провокацию, но пока не может сделать это просто, поэтому выдумывает всякие небылицы.
«Они думали, что будут единственными наблюдателями и смогут потом сказать про фальсификацию, а с легитимными выборами им невыгодно работать. Их ложь моментально раскроют», — отмечает Аркадий К.
Некоторые комментаторы отмечают, что России не требуется помощь со стороны иностранных наблюдателей. ЦИК РФ справится со своими задачами самостоятельно.
«Зачем нужны эти иностранные наблюдатели?! Все уже выбраны и по местам рассажены, а для создания массовок они не нужны! Своими наблюдателями обойдёмся», — считает Владислав М.
Часть людей считает, что Соединённым Штатам следовало бы посочувствовать самим себе, когда во время выборов на американской земле нет вообще никаких иностранных наблюдателей.
«Сожалеют они… ну так к себе пригласили бы хотя бы раз наблюдателей. А то только в США возможно такое, чтобы какой-то там выборщик от штата проголосовал по личному убеждению, а не от того, как проголосовал народ. Учесть голоса миллионов умерших граждан и при этом выборы признать?! Смешно!» — поделился своим мнением Антон Е.
Ряд пользователей указывает на то, что кому-кому, но точно не Штатам распускать свой язык по поводу выборов в России. Последние президентские выборы показали, чем на самом деле является американская демократия.
«Господи, боже мой! Как у американцев вообще язык может поворачиваться в сторону российских выборов? Они со своими выборами такое дно пробили, которое стало для всего мира доказательством лживости американской демократии», — указывает Ирина Я.
Отдельные комментаторы отмечают, что России стоит готовиться к провокации по очернению со стороны западных стран.
«Запад уже готов признать выборы в России нелегитимными. Поэтому никакие наблюдатели из ОБСЕ не нужны. Готовится информационная атака на Российскую Федерацию. К ней всем стоит готовиться», — пишет Настя С.
Напомним, 6 августа глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты сожалеют, что введённые властями России ограничения не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре.