6 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили реакцию США на отказ ОБСЕ быть наблюдателями на выборах в России.

Тимур Кондратьев, , 21:49 — REGNUM Заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о том, что Соединённые Штаты сожалеют, что введённые властями России ограничения не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

"А к американцам приезжают наблюдатели из ОБСЕ? Разве эта организация не должна контролировать выборы в таких больших странах?» — задаётся вопросом Ирина Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка собирается устроить против Российской Федерации провокацию, но пока не может сделать это просто, поэтому выдумывает всякие небылицы.

«Они думали, что будут единственными наблюдателями и смогут потом сказать про фальсификацию, а с легитимными выборами им невыгодно работать. Их ложь моментально раскроют», — отмечает Аркадий К.

Нэд Прайс Dcwashguy1789

Некоторые комментаторы отмечают, что России не требуется помощь со стороны иностранных наблюдателей. ЦИК РФ справится со своими задачами самостоятельно.

«Зачем нужны эти иностранные наблюдатели?! Все уже выбраны и по местам рассажены, а для создания массовок они не нужны! Своими наблюдателями обойдёмся», — считает Владислав М.

Часть людей считает, что Соединённым Штатам следовало бы посочувствовать самим себе, когда во время выборов на американской земле нет вообще никаких иностранных наблюдателей.

«Сожалеют они… ну так к себе пригласили бы хотя бы раз наблюдателей. А то только в США возможно такое, чтобы какой-то там выборщик от штата проголосовал по личному убеждению, а не от того, как проголосовал народ. Учесть голоса миллионов умерших граждан и при этом выборы признать?! Смешно!» — поделился своим мнением Антон Е.

Ряд пользователей указывает на то, что кому-кому, но точно не Штатам распускать свой язык по поводу выборов в России. Последние президентские выборы показали, чем на самом деле является американская демократия.

Выборы Khabkrai.ru

«Господи, боже мой! Как у американцев вообще язык может поворачиваться в сторону российских выборов? Они со своими выборами такое дно пробили, которое стало для всего мира доказательством лживости американской демократии», — указывает Ирина Я.

Отдельные комментаторы отмечают, что России стоит готовиться к провокации по очернению со стороны западных стран.

«Запад уже готов признать выборы в России нелегитимными. Поэтому никакие наблюдатели из ОБСЕ не нужны. Готовится информационная атака на Российскую Федерацию. К ней всем стоит готовиться», — пишет Настя С.

Напомним, 6 августа глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты сожалеют, что введённые властями России ограничения не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре.