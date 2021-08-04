Красноярск, 6 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Экипажи десяти высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели воздушные учения в стратосфере над территорией Красноярского края, сообщает 6 августа пресс-служба ЦВО.

Mil.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ

В ходе учений экипажи высотных перехватчиков развернули 500-км радиолокационные поля, благодаря которым условный самолёт-нарушитель был обнаружен без помощи наземных радаров.

«Боевые пары воздушных кораблей действовали на предельных высотах от 17 до 20 тыс. метров. С помощь бортовых радаров «Заслон-М» экипажи МиГ-31БМ развернули два автономных радиолокационных поля протяженностью до 500 километров. Поиск самолета-нарушителя летчики выполняли на скорости около 3 тыс. км/ч с использованием компенсирующих костюмов для преодоления перегрузок. Самолет условного противника, роль которого выполнял МиГ-31БМ, был обнаружен на высоте около 17 тыс. метров без использования наземных радиолокационных систем. Экипажи дежурных сил выполнили сближение с «нарушителем», блокировали возможность изменения курса и вынудили к посадке на обозначенном аэродроме», — сообщает пресс-служба ЦВО.

Отмечено, что экипажи МиГ-31БМ впервые выполнили более 10 подъемов на предельно допустимую высоту за летний период обучения.