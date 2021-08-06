Село Первомайский, Башкирия, 6 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Отсутствие российских флага и гимна на Олимпиаде не влияет на качество выступления российских спортсменов, заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками открывшегося в Башкирии предприятия «Цемикс».

Владимир Путин ИА REGNUM Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади

Владимир Путин "Я думаю, что наши атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны».

Глава государства добавил, что лучше бы флаг России был на Олимпиаде.

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