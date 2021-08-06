Путин об отсутствии гимна РФ на Играх: МОК сам выбрал Чайковского
Село Первомайский, Башкирия, 6 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Отсутствие российских флага и гимна на Олимпиаде не влияет на качество выступления российских спортсменов, заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками открывшегося в Башкирии предприятия «Цемикс».
Владимир Путин ИА REGNUM
Владимир Путин на Параде Победы на Красной площади
"Я думаю, что наши атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны».
Глава государства добавил, что лучше бы флаг России был на Олимпиаде.
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"Но на форме наших спортсменов значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Музыка Чайковского им (МОК — прим. ИА REGNUM) нравится больше, чем музыка Александрова? Ну, пусть слушают Чайковского».