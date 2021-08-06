Вашингтон, 6 августа, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Кейли Куоко заявила, что она хотела бы, чтобы проект сериала «Теория большого взрыва» получил специальный эпизод в стиле «Друзья: Воссоединение» (Friends: The Reunion). Об этом 6 августа сообщает портал Comicbook.

Сериал «Теория большого взрыва»

«Когда я смотрела (спецэпизод «Друзей» — ИА REGNUM), я определенно думала, что хотела бы сделать это однажды. Я бы хотела сделать это с нашим шоу», — сказала Куоко. Она добавила, что если кто-то через несколько лет предложит реализовать подобный проект, то она готова в нём поучаствовать.

«Этот был опыт, изменивший жизнь всех нас, и было бы здорово сделать это для фанатов, потому что у нас была просто потрясающая фанатская база», — отметила актриса.

Напомним, сейчас Кейли Куоко снимается во втором сезоне сериала «Бортпроводница». Ранее актриса рассказала о сюжете продолжения шоу.