Магнитогорск, Челябинская область, , 21:02 — REGNUM Рабочий класс остаётся ведущей политической силой. Об этом 6 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска завода по производства сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.

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«Давно это повелось, всё время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая сила политическая. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется», — заявил Путин.

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