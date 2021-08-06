Белград, 6 августа, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Сербский военный журналист, посол Сербии в России Мирослав Лазански, который скоропостижно скончался на 71 году жизни, 6 августа был похоронен на Новом кладбище в Белграде на аллее заслуженных граждан.

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На церемонии прощания с Лазански присутствовали президент Сербии Александр Вучич, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, министры Ненад Попович и Ратко Дмитрович.

Напомним, что 4 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования своему сербскому коллеге Николе Селаковичу в связи со смертью посла Сербии в России Мирослава Лазански.

Лазански возглавил дипломатическое представительство Сербии в РФ в 2019 году. Он скончался в ночь на 4 августа в своем доме в Белграде. В момент кончины дипломат находился в ежегодном отпуске.