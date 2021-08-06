Село Первомайский, Башкирия, 6 августа, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Австрия является одним из ключевых партнёров России в Европе, заявил 6 августа российский президент Владимир Путин на открытии завода «Цемикс» в Башкирии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Себастьян Курц

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Обращаясь к австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу в связи с открытием совместного российско-австрийского предприятия, Путин заявил, что Австрия — «один из наших ключевых партнёров в Европе».

Он напомнил про участие австрийских представителей в Петербургском экономическом форуме и о выступлении Курца на его пленарном заседании.

Глава государства добавил, что предприятия Австрии активно работают на российском рынке — полторы тысячи австрийских компаний. По его словам, и российские предприятия активно взаимодействуют с Австрией.