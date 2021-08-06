Лондон, 6 августа, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Бывший участник британской рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил делюкс-перездание своего дебютного сольного альбома «Back To The Light», выпущенного 28 сентября 1992 года. Об этом сообщил артист в своих социальных сетях.

Electra Records Группа Queen в 1976-м. Слева направо Джон Дикон, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тэйлор

В переиздание пластинки вошли два диска: на одном представлен 12 песен альбома, на другом — концертные записи и ремикс-версии оригинальных композиций.

Гитарист Queen начал работу над сольным альбомом перед смертью вокалиста группы Фредди Меркьюри. В числе музыкантов, работавших над релизом, также был басист Queen Джон Дикон. В альбом также вошел хит Queen поздних лет «Too Much Love Will Kill You», написанная Мэем.