Варшава, 6 августа, 2021, 20:53 — ИА Регнум. В новом трейлере версии The Medium для консоли PlayStation 5 студия Bloober Team объяснила, как будет взаимодействовать игра с контроллером DualSense. Ролик был опубликован 6 августа на YouTube-канале компании.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

Разработчики, в частности, рассказали, что чем дольше главная героиня будет накапливать энергию, необходимую для использования способности «Взрыв духа» (Spirit Blast), тем меньшее сопротивление будут выдавать адаптивные триггеры DualSense. При использовании способности «Щит Духа» триггеры позволят геймерам почувствовать атаки существ, они также будут передавать напряжение героини, когда она будет задерживать дыхание.

Напомним, релиз PS5-версии The Medium состоится 3 сентября 2021 года. На ПК и консолях Xbox Series X/S игра вышла 28 января 2021 года.