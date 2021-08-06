Село Первомайский, Башкирия, 6 августа, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Докризисного уровня экономики нужно добиваться и Австрии и России после победы над пандемией COVID-19, заявил 6 августа австрийский канцлер Себастьян Курц в видеообращении к участникам церемонии открытия завода «Цемикс» в Башкирии.

Kremlin.ru Себастьян Курц и Владимир Путин

Курц «После пандемии коронавируса мы все должны как можно скорее приложить необходимые усилия для достижения докризисного уровня в экономике».

Он выразил уверенность в том, что России и Австрии вместе «удастся успешно преодолеть кризис и благодаря инновациям и цифровизации добиться решительного восстановления экономики».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин вечером 6 августа дал старт работе предприятия «Цемикс» в Абзелиловском районе в Башкирии.