Оренбург, 12 апреля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация граждан, сообщил 12 апреля мэр города Сергей Салмин.

Егор Алеев/ТАСС

Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна, за последние 10 часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см до 1143 см, рассказал глава города в своём Telegram-канале.

«Внимание, оренбуржцы! В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», — написал Салмин.

Он также обратился к жителям отдельных районов города, которым в особой степени угрожает подтопление — ЖК «Гранд-парк», посёлков имени Куйбышева и Солнечного, 23-го и 24-го микрорайонов города, Уральской и Донгузской улиц, районов Авиагородок и Овчиный городок.

«Срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — подчеркнул мэр.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля власти Оренбургской области сообщили, что уровень воды в реке Урал у областного центра достиг рекордной отметки. 12 апреля в связи с риском прорыва дамбы была объявлена полная эвакуация жителей посёлка Газодобытчиков Оренбургского района.

Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, отмечал ранее глава МЧС Александр Куренков. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.