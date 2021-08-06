Село Первомайский, Башкирия, 6 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Старт работе предприятия «Цемикс» в Башкирии дал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в регион 6 августа.

Цитата из к/ф «Укрощение огня». реж Даниил Храбровицкий. 1972. СССР Старт

Владимир Путин «Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, технологов, всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована».

Кроме главы государства в церемонии запуска завода приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров и владелец группы «Ласселсбергер» (Австрия), в которую входит предприятие, Йозеф Ласселсберг.

Австрийский канцлер Себастьян Курц выступил по видеосвязи с обращением в связи с открытием предприятия.

Напомним, «Цемикс» построен в Абзелиловском районе, он будет производить сухие строительные смеси.