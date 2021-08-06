Путин запустил в работу цементный завод «Цемикс» в Башкирии
Село Первомайский, Башкирия, 6 августа, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Старт работе предприятия «Цемикс» в Башкирии дал президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в регион 6 августа.
Цитата из к/ф «Укрощение огня». реж Даниил Храбровицкий. 1972. СССР
Старт
«Хотел бы поблагодарить строителей, инженеров, технологов, всех, кто принимал участие в создании завода. Уверен, что выпускаемая здесь продукция будет высоко востребована».
Кроме главы государства в церемонии запуска завода приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров и владелец группы «Ласселсбергер» (Австрия), в которую входит предприятие, Йозеф Ласселсберг.
Австрийский канцлер Себастьян Курц выступил по видеосвязи с обращением в связи с открытием предприятия.
Напомним, «Цемикс» построен в Абзелиловском районе, он будет производить сухие строительные смеси.