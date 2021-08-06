Женева, Швейцария, 6 августа, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 635 150 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9764 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 6 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Как уточняется, за весь период с начала пандемии выявлено уже 200 840 180 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 265 903 случая смерти от заболевания.

Днём ранее, согласно данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано 672 523 заболевших и 10 335 умерших пациентов с коронавирусом.