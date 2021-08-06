Архангельск, 6 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Идея министра обороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, не плоха — огромные территории России требуют развития. Однако, пока этот тезис ничем не подкреплен, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Архангельского областного собрания Леонид Таскаев.

Цитата из к/ф «Высота». Реж. Александр Зархи. 1957. СССР На стройке

«Если взять не столь давнее советское время, концепция создания новых городов была чётко увязана с плановым развитием страны. Более того, города строились не на пустом месте — в массе своей это было развитие и расширение малых населённых пунктов, географически и логистически отвечающих той или иной стратегической задаче, _ напомнил Таскаев. — Когда необходимость в инфраструктурном развитии страны отпала (пресловутые 90-е годы), такие города стали пустеть. Как пример — Воркута и иные северные города. Они или опустели или пустеют стахановскими темпами».

Депутат отметил, что пока концепция строительства новых городов остается неясной.

«Как минимум, необходимо понимать на какие институты или конструкторские бюро будут ориентироваться эти наукограды. Они больше для обучения и поиска талантов или для конкретных учёных сообществ? Банально кивать на наличие аналогичных планов в позднем СССР не очень корректно, — заявил Таскаев. — Это и совершенно разный экономический потенциал и существенная разница в количестве населения. Я уже не говорю об общем уровне образованности граждан и качестве современного образования. Одним словом, вопросов больше, чем ответов, и своим кратким комментарием господин Шойгу этих ответов не предоставил. Больше похоже на благое пожелание, нежели на просчитанный системный подход к развитию страны и её научного потенциала».

Коснулся депутат и другого предложения Шойгу — перенести столицу в один из сибирских городов.

«Эта идея тоже не нова, поскольку совершенствование вооружения прямо пропорционально уязвимости столицы. На мой взгляд, в этих вопросах стоит также руководствоваться не только вопросами вероятной военной опасности, но и промышленного развития, поскольку любая война — это состязание экономик. Переориентировать экономические цепочки из западной части РФ дальше на Восток — задача не из лёгких. Лично я очень сомневаюсь, что у современного правительства хватит на это административной мощи. Сегодня, учитывая общий упадок российских городов, особенно — в дотационных регионах, эта задача надолго породит административно-хозяйственный хаос, который может дорого обойтись», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороныСергей Шойгуна встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАНзаявил, что в Сибири необходимо построить несколько крупных научно-промышленных центров.