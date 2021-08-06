Уолсолл, Великобритания, 6 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Студия Facepunch выложила в сеть новый трейлер обновления Going Deep многопользовательской игры на выживание Rust. Ролик был опубликован 6 августа на YouTube-канале компании.

Elias Levy Белая акула

Релиз обновления состоялся вчера, 5 августа 2021 года. Оно добавило в игру подводные лодки, торпеды, акул, снаряжение для подводной охоты, подводные лаборатории и многое другое. В ролике разработчики продемонстрировали работу новых механик.

Напомним, студия Facepunch выпустила игру Rust на ПК в формате раннего доступа в 2013 году, полноценный релиз состоялся 8 февраля 2018-го. Версия игры для консолей PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox One вышла 21 мая 2021-го.