Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Ситуация с дорогами в Амурской области требует особого внимания, заявил 6 августа президент России Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.

Yarnews.net Размытая дорога

Василием Орловым]. Там, действительно, ситуация с дорогами такова, что требует нашего особо внимания». Владимир Путин «Я согласен с губернатором [Амурской области]. Там, действительно, ситуация с дорогами такова, что требует нашего особо внимания».

Обратить внимание на эту ситуацию глава государства попросил «правительство, министра строительства [и ЖКХ Ирека Файзуллина] и курирующего вице-премьера [Андрея Белоусова]». Напомнив, что на дороги из бюджета выделяются большие деньги, Путин добавил:

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«Нужно просто при окончательном распределении этих ресурсов учесть потребности Амурской области».