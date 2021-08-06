Путин обратил внимание правительства на дороги в Амурской области
Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Ситуация с дорогами в Амурской области требует особого внимания, заявил 6 августа президент России Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.
Yarnews.net
Размытая дорога
«Я согласен с губернатором [Амурской области Василием Орловым]. Там, действительно, ситуация с дорогами такова, что требует нашего особо внимания».
Обратить внимание на эту ситуацию глава государства попросил «правительство, министра строительства [и ЖКХ Ирека Файзуллина] и курирующего вице-премьера [Андрея Белоусова]». Напомнив, что на дороги из бюджета выделяются большие деньги, Путин добавил:
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«Нужно просто при окончательном распределении этих ресурсов учесть потребности Амурской области».