Оренбург, 6 августа, 2021, 20:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки зафиксировали ещё 353 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 58 364 случая коронавирусной инфекции. В основном она выявлена у граждан в возрасте от 18 до 59 лет.

Выздоровели уже 48 217 пациентов. Госпитализированы 1755 человек, в том числе 112 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от COVID-19 уже 1317 пациентов.