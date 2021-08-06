Бишкек, 6 августа, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Водитель бензовоза «Freightliner», ехавший по соединяющей север и юг Киргизии автотрассе, не справился с управлением, в результате чего грузовик упал в овраг. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

Baburkhan Река Нарын

60-летний шофер погиб, а находившийся в кабине бензовоза 39-летний пассажир получил травмы разной степени тяжести.

После падения из грузовика в реку Кара-Суу вытекли 35 тонн дизельного топлива, которое затем попало в реку Нарын.

Сейчас прибывшие на место происшествия сотрудники госинспекции по экологической и технической безопасности пытаются ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.