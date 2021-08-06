Бишкек, 6 августа, 2021, 20:12 — ИА Регнум. В Киргизии средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 по итогам июля 2021 года составила 53,3 сома (46 рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла в 1,6 раза. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Pixabay.com Мало бензина

За год дизельное топливо в республике подорожало в 1,4 раза — до 48,1 сома (41,5 рубля) за литр.

При этом наиболее высокие розничные цены на бензин сложились в городах Исфана — 57,8 сома (49,9 рубля) за литр, Баткен — 57,1 сома (49,3 рубля) и Ноокат — 56,1 сома (48,5 рубля).

А самое дорогое дизтопливо продают в городах Ноокат — 51,6 сома (44,5 рубля) за литр, Баткен — 51,2 сома (44,2 рубля) и Кара-Суу — 50,1 сома (43,3 рубля).