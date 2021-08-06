Белград, 6 августа, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Сербии постоянно ухудшается и «постепенно становится угрожающей». Об этом заявил главный эпидемиолог Сербии, глава национального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса Предраг Кон новостному агентству «Танюг».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению сербского врача, самым рискованным местом для массового заражения коронавирусом являются общественные мероприятия и праздники. Поэтому, считает Кон, этой осенью Сербию ожидает новое ужесточение противоэпидемиологических мер.

Врач добавил, что количество госпитализированных больных за последние несколько недель превышает количество выздоровевших, и это пугающая тенденция.

«В любом случае нашу страну закроют. Когда я говорю — закроют, я имею в виду, что разные страны ограничат въезд для сербских граждан. Туристические страны введут более мягкие меры, так как им нужно сохранить туризм, но все это влияет на активность вируса. Когда в страну возвращается большое количество туристов, это первый сигнал, что количество зараженных коронавирусом вырастет», — процитировал телеканал РТС слова Предрага Кона.

Напомним, что в Сербии 6 августа было зафиксировано более 500 случаев заражения коронавирусом.