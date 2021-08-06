Лос-Анджелес, США, 6 августа, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна собрал в кинотеатрах США в первый же день проката $4,1 млн. Об этом6 августа сообщает портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Отряд Самоубийц». реж Дэвид Эйер. 2016. США

Издание отмечает, что такую сумму картина собрала только во время предварительных показов, кинокомпания Warner Bros. заявила, что это — самый успешный старт среди фильмов с рейтингом R (содержится контент, предназначенный для взрослой аудитории) с момента начала эпидемии коронавируса. Ожидается, что по итогам первых выходных проката сумма кассовых сборов кинокомикса в США составит от $30 млн до $40 млн.

Напомним, в России картину «Отряд самоубийц: Миссия навылет» кинотеатры начали показывать 5 августа 2021 года. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes фильм сейчас имеет оценку 93% от критиков и 89% от зрителей.