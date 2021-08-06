Путин призвал решать в пользу людей спорные вопросы с жильём после пожаров
Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Если возникла спорная ситуация с предоставлением жилья после пожаров, а также проблемы с потерей имущества, её нужно решать в пользу людей, заявил 6 августа президент России Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.
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Сгоревший дом
«Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей».
Он указал на необходимость отработать соответствующие формулировки на законодательном уровне: в них должна быть прописана обязанность арендаторов лесных участков тушить пожары на арендуемых ими территориях, при этом они не должны мешать региональным и федеральным силам работать на тушении.
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«Не хочу в ходе совещания делать предложения, но они у меня уже есть в голове прямо сейчас, это мы легко сделаем».