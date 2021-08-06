Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Если возникла спорная ситуация с предоставлением жилья после пожаров, а также проблемы с потерей имущества, её нужно решать в пользу людей, заявил 6 августа президент России Владимир Путин на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.

Yaroslavl.sledcom.ru Сгоревший дом

Владимир Путин «Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей».

Он указал на необходимость отработать соответствующие формулировки на законодательном уровне: в них должна быть прописана обязанность арендаторов лесных участков тушить пожары на арендуемых ими территориях, при этом они не должны мешать региональным и федеральным силам работать на тушении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и пожары, наводнения и разрушения в России и мире — все новости»