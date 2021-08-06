Миасс, Челябинская область, 6 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Челябинской области на озере Тургояк три человека пострадали в результате технической неисправности катамарана. Об этом пишут СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прокат катамаранов

По данным изданий, во время прогулки по водной глади загорелся двигатель. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР подтвердили факт произошедшего. Пострадали две женщины и ребёнок

Обстоятельства ЧП выясняются. Также решается вопрос о том, возбуждать ли уголовное дело.