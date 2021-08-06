Москва, 6 августа, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Розничные цены на бензин в России за январь-июль 2021 года выросли в среднем на 5,17%, что превысило уровень инфляции за этот же период, которая составила 4,51%. Соответствующие данные приводит 6 августа Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

В том числе, как сообщается, в июле потребительские цены на бензин выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,84% в годовом выражении.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в июле выросли на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 4,51%. Инфляция в годовом выражении в июле замедлилась до 6,46% с 6,50% месяцем ранее.