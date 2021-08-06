Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Моддер (разработчик модификаций к видеоиграм) Arthmoor, хорошо известный поклонникам The Elder Scrolls V: Skyrim, удаляет свои работы с известного портала Nexus Mods. Об этом 6 августа сообщает портал GamesRadar.

Игра The Elder Scrolls

На своей странице портала, в разделе информации о пользователе, Arthmoor пояснил, что он отправил запрос на удаление большинства своих файлов из-за недавних изменений политики Nexus Mods. Он отметил, что всё, что он сделал за последние 15 лет не пропадёт, поскольку все разработанные им дополнения ранее были размещены на портале AFK Mods.

Для справки: Arthmoor является автором многих популярных дополнений Skyrim, пользователи Nexus Mods скачали его файлы с портала десятки миллионов раз. В июле 2021 года администрация Nexus Mods объявила, что перестанет разрешать авторам удалять работы с сайта, что вызвало волну критики со стороны разработчиков.

Руководство портала пояснило, что решение было принято из-за внедрения новой функции «Коллекции» (Collections), которую программисты Nexus Mods разрабатывали с 2019 года. Она позволит пользователям портала одновременно загружать множество модов, собранных в наборы.