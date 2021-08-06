Москва, 6 августа, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Рыба и икра, куриные окорочка, крупы и молочные продукты наиболее заметно подорожали в России в июле 2021 года. Об этом сообщает 6 августа Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Согласно данным ведомства, живая и охлаждённая рыба за месяц стала дороже на 2,1%, говяжья печень, икра лососевых рыб, майонез — на 1,4−1,8%, куриные окорочка, солёная, маринованная и копчёная рыба, плавленые сыры, гречневая крупа, жирный творог, мороженое, печенье, кексы, сухие супы в пакетах — на 1−1,3%.

Свинина, мясокопчёности, охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород, филе сельди, рыбные консервы, маргарин, национальные сыры и брынза, глазированные творожные сырки, сгущённое молоко, манная, овсяная и перловая крупа, горох и фасоль, макаронные изделия из пшеничной муки, какао, соль, хлопья из злаков подорожали на 0,7−0,9%.

В то же время сообщается, что значительное влияние на общую динамику цен в июле оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель за месяц стал дешевле на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, бананы — на 5,7%, морковь — на 4,6%.

Вместе с тем цены на белокочанную капусту выросли на 10,8%, чеснок — на 2,8%, сухофрукты — на 1,2%, яблоки и апельсины — на 0,9%.

Среди прочих продовольственных товаров также подешевели фруктовые соки — на 0,5%, оливковое масло — на 0,3%, баранина, мороженые креветки, кофе — на 0,2%, пшено, чай, пиво — на 0,1%.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что потребительские цены в России в июне выросли на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем, а инфляция с начала 2021 года достигла 4,51%. Инфляция в годовом выражении в июне замедлилась до 6,46% с 6,50% месяцем ранее.