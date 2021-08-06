Вашингтон, 6 августа, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Сети опубликовали тизер четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Ролик доступен на YouTube-канале Netflix Russia с 6 августа.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала Очень странные дела

В тизере показана нарезка из кадров прошлых сезонов вместе с новыми фрагментами. «Встретимся в изнанке», — говорится в подписи к ролику.

Добавим, что премьера четвёртого сезона «Очень странных дел» состоится в 2022 году на стриминговой платформе Netflix. Точная дата выхода новых эпизодов сериала пока неизвестна.