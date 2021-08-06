Москва, 6 августа, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Допуски к регулярным рейсам на египетские курорты получили восемь российских авиакомпаний: «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и AZUR air.

Karelj Аэропорт Хургады

Так, «Аэрофлот», «Победа» и S7 получили допуски на полёты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы, а «Россия», S7, Smartavia, Nordwind, AZUR air и «Уральские авиалинии» — из регионов России.

Добавим, что допуск — это ещё не право полётов. Разрешение на полёты на египетские курорты будет предоставлено российским авиакомпаниям после соответствующего решения оперштаба при правительстве России.