Москва, 6 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Блогер Михаил Литвин въехал на машине в зал ресторана в Москве. Об этом сообщает издание «Газета.ru».

Ресторан

По данным СМИ, блогер заплатил 1 млн рублей владельцу автомобиля, после чего въехал на нём в заведение. При этом блогер пообещал отдать деньги и владельцу ресторана, чтобы возместить ущерб за пробитую стену. Госавтоинспекция уже начала проверку по факту произошедшего.

В апреле 2021 года Михаила Литвина через суд лишили водительских прав на четыре месяца. Причиной стало движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.