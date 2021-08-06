Эдинбург, Великобритания, 6 августа, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Британская электронная группа Chvrches объединилась с легендарным режиссером фильмов ужасов Джоном Карпентером для создания серии ремиксов на композиции коллектива, информирует NME.

Электронная музыка

Карпентер, автор ряда классических фильмов ужасов, включая «Вещь» и «Хэллоуин», создал собственную версию недавнего сингла трио «Good Girls» из их предстоящего альбома «Screen Violence». Chvrches отплатили тем же и сделали ремикс на «Turning The Bones», взятый из его недавно выпущенного альбома «Lost Themes III: Alive After Death».

Напомним, что релиз четвертого студийного альбома шотландского синти-поп-трио Chrvches «Screen Violence» намечен на 27 августа. Пластинка была анонсирована вместе со вторым синглом «How Not to Drown», созданным в сотрудничестве с вокалистомThe CureРобертом Смитом.