Тюмень, 6 августа, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Тюменской области на сегодняшний день действующих пожаров нет. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава региона Александр Моор 6 августа 2021 года на совещании по природным пожарам и их последствиям.

bertknot Лесной пожар

Александр Моор, губернатор Тюменской области «Напряжённая ситуация была у нас весной в апреле-мае. Погодные условия были тяжёлыми. Нехарактерная для нашего региона высокая температура, полное отсутствие осадков, ветер до 25 метров в секунду. Более-менее значимые дожди прошли в конце июня. С 24 апреля мы начали наращивать группировку, привлекли пожарных десантников из ЯНАО, ХМАО, Свердловской области, федеральной лесоохраны, аэромобильная группировка МЧС. Мы привлекали дополнительно восемь вертолётов для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 11 мая был введён региональный режим ЧС и 9 июня этот режим был снят».

Глава Тюменской области поблагодарил объединённые силы, которые помогли региону справиться с огненной стихией. И отметил, что сейчас в области идут дожди, «ситуация с лесными пожарами спокойная».