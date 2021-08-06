Рим, 6 августа, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Итальянская группа Maneskin записала новую версию своего хита I wanna be your slave. О выходе композиции коллектив сообщил в своём Instagram-аккаунте 6 августа.

Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Солист рок-группы Maneskin

https://www.instagram.com/p/CSJtT7RDxFU/

В записи новой версии принял участие американский рок-исполнитель Игги Поп. Он исполнил несколько партий, как и солист Maneskin Давид Дамиан.

ИА REGNUM напоминает, что группа Maneskin представляла Италию в конкурсе «Евровидение-2021». Песня Zitti E Buoni принесла коллективу победу.