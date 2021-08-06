Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Разобраться с проблемой лесных пожаров на острове Путсаари в Карелии поручил главе региона Артуру Парфенчикову президент РФ Владимир Путин 6 августа на совещании в ходе рабочей поездки в Челябинскую область.

Valaam.ru/monastery На территории Валаамского монастыря тушат пожар

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Отметив, что поступила информация о пожарах на Путсаари, президент сказал:

«Повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит ещё».

Парфенчиков пояснил, что проблема связана с туристами и её уже решают: с привлечением вертолётов МЧС Сергиевский скит Валаамского монастыря «отстояли».