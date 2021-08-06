Москва, 6 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в июле выросли на 0,31% по сравнению с предыдущим маем, а инфляция с начала текущего года достигла 4,51%. Такие данные приводит 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Инфляция в годовом выражении в июле замедлилась до 6,46% с 6,50% в предыдущем месяцем.

Согласно данным ведомства, в июле продовольственные товары подешевели в среднем на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом непродовольственные товары подорожали на 0,77%, а услуги — на 0,88%.

Рост потребительских цен на 0,6% и более зафиксирован в 22 субъектах Федерации. Наибольший рост отмечен в Забайкальском крае и Республике Алтай — на 1,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли в среднем на 0,1%.