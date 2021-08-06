Улан-Батор, 6 августа, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Монгольскому борцу Саиду Моллаи завоевавшему на Олимпиаде в Токио серебряную медаль подарили автомобиль.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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Также местные жители вручили спортсмену национальный костюм, монгольский кнут с серебряными украшениями, а также серебряные чаши в знак уважения.

Саид Моллаи в 2019 году после чемпионата мира в Токио покинул родину — Иран. По его словам тогда во время соревнования иранские чиновники приказали ему проиграть Маттиасу Кассе, чтобы избежать финальной схватки с израильтянином Саги Муки.Саид Моллаи покинул Иран и получил политическое убежище в Германии, некоторое время боролся под нейтральным флагом, а 1 декабря 2019 года президент Монголии предложил ему выступать за страну. Иранец согласился и принял гражданство Монголии.

На Олимпиаде в Токио спортсмен боролся в весовой категории до 81 кг и завоевал серебро, что является его первым большим успехом с тех пор, как он покинул родину.

Сборная по дзюдо Монголии, вернулась в страну 4 августа с 3 медалями.