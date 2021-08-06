Москва, 6 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Полтора года пандемии коронавируса ощутимо ударили по популярности политиков в большинстве стран мира: власти столкнулись как с усталостью общества от ограничений, так и с недовольством населения ростом случаев заболевания — из-за недостаточности мер или же вопреки жесткому регулированию, пишет сетевой канал IZ.RU.

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Этот вывод, как сообщает издание, содержится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19».

Авторы доклада изучили электоральные настроения в ряде крупнейших стран за последние полтора года, и пришли к выводу, что зачастую падение популярности лидеров и правящих политических сил, например, в Германии, Португалии, Италии, Греции и Нидерландах, Австралии приходилось на периоды введения новых антиковидных мер. Однако схожую тенденцию фиксировали и другие страны, например, Мексика и Бразилия, которых ранее отличал довольно лояльный подход к рестрикциям. В частности, несмотря на то, что деятельность бразильского президента Жаира Болсонару никак не связана с ограничениями, его антирейтинг достиг рекордных значений — в мае 45% респондентов не одобряли его политику, а уже в июле таковых в Бразилии был 51%.

При этом пандемия обрушила и рейтинги большинства оппозиционных партий развитых стран мира. Люди сочли, что готового рецепта от пандемии нет ни у кого, а смена власти в период кризиса чревата лишь еще большей нестабильностью, пояснили этот тренд авторы исследования.

Исследование ФОМ, данные которого приводит издание IZ.RU фиксирует и падение рейтингов всех политических сил в РФ, и, в частности, падение рейтингов «Единой России».

«Снижение показателей ЕР за неделю наиболее заметно. Интересно, что картины перераспределения мандатов по расчету ЦПК это сильно не меняет. Сказывается одновременное снижение показателей всех других партий. Остается шесть недель до начала голосования. Время сжимается», — написала на своем ТМ-канале руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Однако, по мнению эксперта, показатели отрицательного отношения к любым представителям политических сил тоже снижаются.

«Начинается период турбулентности предпоследнего этапа (до конца августа)», — подчеркивает Алексей Чеснаков.

При этом, анализируя исследования ФОМ, эксперт подчеркивает, что выборов в повестке российского общества еще нет.

«Важно отметить, что на распределении мандатов это не сказывается ровным счётом — никак. Потому как падение рейтинга не только у ЕР, а вообще у всех партий. Такая депрессия ожиданий не исключительно российская, а прослеживается в большинстве развитых государств. Говорить о её скрытых причинах можно долго, но поверхностно, кризис ожиданий обусловлен затянувшейся Covid пандемией. Мир столкнулся не только с самой сильной угрозой после Гитлера и Испанки, но и с резким ростом продаж антидепрессантов», — подчеркивается на ТМ-канале «Выборный».