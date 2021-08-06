Полтора года пандемии. Рейтинги падали, падали и упали. У всех
Москва, 6 августа, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Полтора года пандемии коронавируса ощутимо ударили по популярности политиков в большинстве стран мира: власти столкнулись как с усталостью общества от ограничений, так и с недовольством населения ростом случаев заболевания — из-за недостаточности мер или же вопреки жесткому регулированию, пишет сетевой канал IZ.RU.
Этот вывод, как сообщает издание, содержится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19».
Авторы доклада изучили электоральные настроения в ряде крупнейших стран за последние полтора года, и пришли к выводу, что зачастую падение популярности лидеров и правящих политических сил, например, в Германии, Португалии, Италии, Греции и Нидерландах, Австралии приходилось на периоды введения новых антиковидных мер. Однако схожую тенденцию фиксировали и другие страны, например, Мексика и Бразилия, которых ранее отличал довольно лояльный подход к рестрикциям. В частности, несмотря на то, что деятельность бразильского президента Жаира Болсонару никак не связана с ограничениями, его антирейтинг достиг рекордных значений — в мае 45% респондентов не одобряли его политику, а уже в июле таковых в Бразилии был 51%.
При этом пандемия обрушила и рейтинги большинства оппозиционных партий развитых стран мира. Люди сочли, что готового рецепта от пандемии нет ни у кого, а смена власти в период кризиса чревата лишь еще большей нестабильностью, пояснили этот тренд авторы исследования.
Исследование ФОМ, данные которого приводит издание IZ.RU фиксирует и падение рейтингов всех политических сил в РФ, и, в частности, падение рейтингов «Единой России».
Однако, по мнению эксперта, показатели отрицательного отношения к любым представителям политических сил тоже снижаются.
При этом, анализируя исследования ФОМ, эксперт подчеркивает, что выборов в повестке российского общества еще нет.