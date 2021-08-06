Магнитогорск, Челябинская область, , 18:59 — REGNUM Арендаторы должны нести больше ответственность за непредотвращение возможности возникновения пожаров. Об этом 6 августа заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

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«Необходимо больше ответственности возлагать и на арендаторов», — заявил Силуанов.

«Абсолютно справедливо, потому что лесные участки находятся в пользовании, и ответственность за пожаробезопасность должны нести арендаторы. Это первое, а второе — мне кажется, что можно было бы и повысить ответственность арендаторов, повысить штраф в том числе за недостаточное использование и за вред лесному комплексу, чтобы была мотивация создавать все необходимые условия для предотвращения возможности возникновения пожаров», — указал он.

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