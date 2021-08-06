Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Разрешить сверхурочную работу борющимся с лесными пожарами — с соответствующей компенсацией — попросил глава Якутии Айсен Николаев президента РФ Владимира Путина на совещании в ходе рабочей поездки главы государства в Челябинскую область.

Tvc.ru Горит тайга

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Отметив, что, по закону, работники лесопожарных формирований не могут работать на пожарах свыше восьми часов в сутки, глава региона сообщил, что на самом деле они работают и по 12, порой и 14 часов в сложнейших условиях, — такова ситуация в тайге. Это делается «только на личном энтузиазме и героизме».